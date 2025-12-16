В Ростове-на-Дону в организме летучих мышей нашли альтернативу антибиотикам

Открытие принадлежит ученым Донского государственного технического университета

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ, Ростов-на-Дону) нашли в кишечнике летучих мышей вещества, которые могут стать основой для лекарств будущего и альтернативой антибиотикам. Об этом сообщил ТАСС участник исследования, научный сотрудник Института живых систем ДГТУ Игорь Попов.

Исследование летучих мышей ведется ДГТУ при грантовой поддержке Российского научного фонда (РНФ). По словам ученых, эти животные являются естественным резервуаром для множества вирусов, потенциально опасных для людей и сельскохозяйственного скота, поэтому их системное изучение критически важно для предотвращения будущих пандемий, подобных COVID-19.

"Самым необычным открытием является обнаружение высокой доли бактериофагов в микробиоте спящих животных. Мы не ожидали увидеть настолько "вирусоцентричную" (насыщенную вирусами) экосистему. Теперь мы понимаем, что микробиота гибернирующих рукокрылых (летучих мышей, которые впадают в зимнюю спячку) может рассматриваться как естественная "лаборатория эволюции" новых фагов и, потенциально, как источник природных противомикробных средств. В будущем они могут дополнять или частично замещать классические антибиотики", - сказал Попов.

Он уточнил, что в микрофлоре летучих мышей также живут полезные бактерии. Они вырабатывают особые природные вещества - бактериоцины, которые способны уничтожать вредные бактерии. Это природное "оружие" рассматривается как возможная прямая замена обычным антибиотикам, к которым у многих болезнетворных микробов уже выработалась устойчивость.

Руководитель исследования профессор кафедры "Биология и общая патология" ДГТУ Александр Ермаков отметил, что нельзя считать летучих мышей только разносчиками болезней. По его словам, изучение их кишечных бактерий и защитной системы организма может в будущем помочь создать новые способы профилактики и лечения заболеваний у людей и животных.

О вузе

Финансирование исследования ведется за счет средств Российского научного фонда, который был выделен ДГТУ по итогам конкурса.

ДГТУ - крупнейший научно-образовательный центр юга России. В нем обучаются более 45 тыс. студентов по более 100 направлениям подготовки.