В Белгороде разработали "умную" систему геоэкологического мониторинга

Разработка позволяет минимизировать потери данных и поддерживать высокую скорость передачи информации

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 16 декабря. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В.Г. Шухова создали "умную" систему геоэкологического мониторинга, разработка позволяет минимизировать потери данных и поддерживать высокую скорость передачи информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Умную" сенсорную сеть создали ученые БГТУ имени Шухова. В основе решения - нейронечеткое управление и искусственный интеллект. Это не просто теоретическая разработка, а работающий программный симулятор, который уже готов к применению. <...> "Умный" протокол маршрутизации позволяет сенсорной сети самостоятельно адаптироваться к меняющимся условиям, рационально расходовать энергию, минимизировать потери данных, поддерживать высокую скорость передачи информации", - рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний день существующие аналоги системы геоэкологического мониторинга ориентированы на профессионалов и требуют много времени на разработку и настройку моделей, они часто представлены в виде программного кода без удобного графического интерфейса. Новая система мониторинга уже имеет готовые интерфейсные окна для выбора параметров, что значительно упрощает процесс работы с ней.

Как отметили в пресс-службе, модель адаптивной сети для геоэкологического мониторинга представляет собой компьютерную программу, собирающую данные об окружающей среде и подстраивающуюся под разные условия работы сети: усиление помех, рост нагрузки на каналы передачи данных, ухудшение работы отдельных датчиков. Благодаря нейронечеткому управлению система самостоятельно оптимизирует свою работу в реальном времени, а также дает пользователю широкие возможности для изменения топологии сети, детального регулирования параметров ее физического уровня и установки параметров генерации трафика. Также программа позволяет сравнивать авторские протоколы маршрутизации с географическими, строить графики и таблицы с анализом ключевых метрик производительности.

"Разработанное решение выгодно отличается именно своей специализацией и завершенностью. Программа включает уже реализованную протестированную модель инновационного протокола, обладает удобным пользовательским интерфейсом и не требует навыков программирования. Таким образом, разработка представляет собой практичный инструмент, который позволяет специалистам в области геоэкологического мониторинга сразу приступить к работе, минуя этап сложной настройки и программирования", - отметил один из авторов разработки, доктор технических наук, доцент Дмитрий Суржик.

Дальнейшая работа над проектом будет направлена на расширение библиотеки модулей для создания более сложных сценариев работы сенсорных сетей, усовершенствование нейронечеткого подхода и глубокое обучение искусственного интеллекта внутри системы. Благодаря этому в будущем программа сможет точнее прогнозировать состояние сети и эффективнее принимать решения в меняющихся условиях.

Об университете

БГТУ готовит специалистов промышленности, строительства и энергетики. На базе учебного заведения действует бизнес-инкубатор, направленный на увеличение числа малых предприятий в сфере наукоемких технологий, созданных с участием студентов, аспирантов и научных работников, а также повышение их устойчивости.