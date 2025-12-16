Создано устройство автоматизированного контроля качества листовых материалов

Технология получила патент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали метод, позволяющий быстро и точно проводить контроль для выявления дефектов при производстве листовых материалов, в частности из стекла, металла и композитных материалов. Технология получила патент, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Представленное устройство оснащено тремя модулями для проведения неразрушающего контроля материала. Первый и второй модуль - оптические, они оснащены двумя камерами для полноценного поверхностного контроля материала на роликовом конвейере с системой рассеянного освещения. Третий модуль с ультразвуковой системой контроля предназначен для анализа внутренних дефектов материала. Ультразвуковой контроль позволяет обнаружить внутренние дефекты на разной глубине залегания", - привели в пресс-службе слова руководителя исследования, доцента кафедры электромеханики и робототехники Института киберфизических систем ГУАП Виталия Булатова.

Уточняется, что важной частью любого автоматизированного производства является проверка качества готовой продукции. Для этого широко используют системы машинного зрения, которые помогают всесторонне проверять материалы, заготовки и готовые изделия.

По данным пресс-службы, разработка ученых ГУАП заключается в перемещении анализируемых образцов по роликовому конвейеру, внедренному в производственную линию. Листовой материал проходит под двумя оптическими модулями с камерами, расположенными сверху и снизу. Эти камеры непрерывно передают данные поверхности листа при равномерном освещении, что помогает выявить любые поверхностные повреждения или дефекты размером до 0,2 мм, что делает оценку качества более точной, чем визуальный осмотр оператором.

Затем лист проходит через ультразвуковой модуль, который анализирует внутренние дефекты материала. Эти данные обрабатываются на компьютере для оценки геометрических параметров и классификации дефектов. Методика помогает улучшить качество продукции, выявить дефекты и снизить время проверки по сравнению с традиционными методами визуального контроля, что повысит эффективность и качество производственного процесса. В рамках исследования получен патент на изобретение.