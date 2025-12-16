В РФ выяснили, что прогулки по паркам помогают мозгу расслабиться

Это проявляется в усилении так называемых дельта-ритмов мозга

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Нейрофизиологи из НИУ ВШЭ обнаружили, что зеленые городские пространства схожим образом влияют на работу мозга большого числа добровольцев - они помогают нервной системе успокоиться и расслабиться, что проявляется в усилении так называемых дельта-ритмов мозга. Результаты наблюдений ученых были опубликованы в статье в научном журнале Scientific Reports.

"Мы впервые изучили то, как различные городские пространства влияют на активность мозга. Проведенные нами замеры и выявленные нами сходства в активности мозга у большого числа добровольцев указывают на то, что парки и зелень не рассеивают внимание человека, как другие городские пространства, и наблюдения за ними ведут к снижению когнитивной нагрузки и к активации дельта-ритмов, самой древней формы активности коры мозга", - пишут ученые.

Это открытие совершила группа российских исследователей под руководством заведующего Международной лабораторией социальной нейробиологии НИУ ВШЭ (Москва) Василия Ключарева при наблюдениях за тем, как просмотр видеозаписей с прогулками по городским средам влиял на активность мозга трех десятков добровольцев. В рамках этих наблюдений ученые проверяли гипотезу, выдвинутую известным американским социобиологом Эдвардом Уилсоном.

Еще в 1986 году Уилсон высказал предположение, что у человека есть "врожденное стремление к сосредоточению на жизненных и напоминающих жизненные процессах". По мнению многих ученых, эта особенность психики заставляет людей стремиться поддерживать контакт с природой и предпочитать природные среды обитания или создавать их аналоги внутри урбанистических пространств, ярким примером чего являются парки и зеленые городские пространства.

Руководствуясь этой идеей, исследователи записали видео прогулок вдоль магистралей, бульваров и городских парков в разных районах Москвы и Санкт-Петербурга и проследили при помощи ЭЭГ за тем, как просмотр данных роликов влиял на активность мозга участников наблюдений. Эти замеры показали, что мозг участников одинаково реагировал на прогулки по парку, что в особенности было характерно для дельта-ритмов, отражающих расслабленность, восстановление нервной системы и состояние покоя.

При этом во время видеопрогулок вдоль оживленных магистралей наблюдался противоположный эффект, который отражал постоянное отвлечение и перегрузку внимания. Как отмечают ученые, открытие стало большой неожиданностью для исследователей, так как ученые ожидали, что добровольцы будут обращать внимание на примерно одни и те же детали городского ландшафта. Понимание этого, как надеются ученые, поможет урбанистам создать более комфортные для мозга городские среды.