В ДФО запустят предприятие по производству пробиотиков для животных

Препараты нового поколения позволяют бороться с антибиотикорезистентностью

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Производство пробиотиков нового поколения для борьбы с антибиотикорезистентностью у сельскохозяйственных животных запустят в ТОР "Приморье" в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной подведению итогов Фестиваля биотехнологических профессий "Наука рядом с тобой" в 2025 году, рассказала директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

"Мы разработали пробиотические комплексы и уже сегодня готовимся к запуску предприятия по пробиотикам и синбиотикам для сельскохозяйственных животных в 2026 году. Эти совместные разработки университета и ООО "Арника" уже подтверждены патентами и зарегулированным разработанным партнерами новым ГОСТ Р , который будет введен в РФ для производства с марта 2026 года", - сообщила Текутьева, уточнив, что проект реализуется при поддержке Минобрнауки России.

По ее словам, пробиотические препараты нового поколения, которые позволяют бороться с антибиотикорезистентностью у животных, поддерживают иммунную систему и здоровье животных. "Также они способствуют употреблению меньших количеств лекарственных препаратов для лечения животных в случае, если случаются какие-то заболевания", - пояснила Текутьева.

Она уточнила, что помимо крупных проектов, заказанных бизнесом и государством, в Передовой инженерной школе (ПИШ) ДВФУ в рамках программы "Приоритет-2030" реализуются и менее масштабные стартапы.

"У нас в передовой инженерной школе, помимо глобальных проектов, сегодня реализуются стартап-проекты, это очень маленькие проекты, инициаторами которых зачастую являются сами студенты, мы их активно поддерживаем так как они могут стать глобальными в будущем . Ребята создают даже свои компании для этого, мы их сопровождаем и помогаем. Но, помимо маленьких проектов, у нас значительную часть непосредственно заказывают бизнес-компании, а также поддерживает государство", - отметила Текутьева.