Создан универсальный модуль для образовательной робототехники

Разработка позволяет работать как с дронами, так и с наземными роботами отечественных и зарубежных производителей

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. ГК "Геоскан" разработала универсальную версию системы ультразвуковой навигации "Геоскан Локус" для работы с образовательной робототехникой, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Это позволяет учебным заведениям задействовать весь парк робототехники, закупленный ранее, расширить число сценариев применения и вариативность учебных программ",- сообщили в пресс-службе.

Решение позволяет работать как с дронами, так и с наземными роботами отечественных и зарубежных производителей и создает для них единую среду навигации. Это позволяет учебным заведениям задействовать весь парк робототехники, закупленный ранее, расширить число сценариев применения и вариативность учебных программ.

"Образовательным организациям важно работать в совместимой и понятной технологической среде. При этом в школах уже собраны разные робототехнические наборы, которые в большинстве случаев не совместимы друг с другом. Это немного напоминает времена, когда у каждого мобильного телефона был свой разъем для зарядки. Универсальная навигация объединяет этот "зоопарк" робототехники в единую систему и позволяет выстраивать учебный процесс без ограничений. Это помогает образовательным учреждениям двигаться в сторону отечественных решений и одновременно использовать уже имеющиеся ресурсы", - отметил заместитель генерального директора по направлению "Образование" компании "Геоскан Москва" Золотник Даниил.

Система ультразвуковой навигации "Геоскан Локус" - уникальная разработка "Геоскана". Это единственный российский программно-аппаратный комплекс, который создает локальную систему навигации для работы летающей и наземной робототехники в помещении. Онобеспечивает определение координат, скорости перемещения и направления движения роботов и применяется для реализации образовательных и игровых сценариев на учебных полигонах.