В Росатоме успешно завершены испытания в экстремальных условиях топлива для ВТГР

Реакторы типа ВТГР относятся к энергетическим системам поколения IV по классификации МАГАТЭ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ученые Росатома успешно завершили испытания в экстремальных условиях топлива для высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР), которыми предполагается оснастить атомные энерготехнологические станции (АЭТС) для производства аммиака и иной водородосодержащей продукции. Как сообщает пресс-служба научного дивизиона Росатома, эксперименты подтвердили способность топлива работать в критических условиях при температуре до 1,7 тыс. градусов Цельсия.

Реакторы типа ВТГР относятся к энергетическим системам поколения IV по классификации МАГАТЭ. Топливо ВТГР представляет собой микротвэлы, состоящие из сферического топливного сердечника (керна) с многослойным защитным покрытием, размещенные в графитовой матрице и упакованные в цилиндрические топливные компакты. "На исследовательских реакторных установках научного дивизиона Росатома успешно завершены испытания образцов топлива ВТГР в условиях, которые могут достигаться в реакторе в случае нарушения нормальных условий эксплуатации. <…> Всего испытано более 20 образцов топлива ВТГР с достижением выгорания от 3% до 13%, включая уникальные эксперименты с облучением при температурах на уровне 1600-1700 градусов Цельсия и обеспечением онлайн-контроля выхода продуктов деления", - сообщает пресс-служба научного дивизиона Росатома.

Испытания проводились по заказу концерна "Росэнергоатом" (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома), отвечающего за реализацию проекта по разработке технологических решений для создания АЭТС с ВТГР. "К настоящему моменту мы можем обоснованно говорить о подтверждении заложенных в проекте реакторной установки ВТГР максимальных проектных пределов в части эксплуатации отечественного микросферического топлива", - цитирует пресс-служба куратора работ со стороны концерна Федора Григорьева. Уже в следующем году в рамках реализуемого РЭА проекта по разработке АЭТС специалисты Росатома планируют перейти к реакторным испытаниям опытных образцов топлива для реактора ВТГР, изготовленных специалистами АО "НИИ НПО "Луч" на импортонезависимой опытно-промышленной линии.

Технологии водородной энергетики

Водородная энергетика - одно из приоритетных направлений научно-технологического развития Росатома. Электроэнергетический дивизион с 2021 года реализует масштабный инвестиционный проект по разработке технологий водородной энергетики для крупномасштабного производства и потребления водорода и водородсодержащих продуктов. В рамках комплексного проекта ведется разработка технологических решений для АЭТС с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором и химико-технологической частью для производства водородсодержащих продуктов и аммиака, включая разработку технологии производства топлива ВТГР и технологии конверсии метана, разработка линейки высокоэффективных электролизных установок, топливных элементов, систем хранения и транспортировки водорода, а также проводятся исследования по системному обеспечению функционирования и безопасности водородной энергетики.