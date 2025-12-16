В РФ создали станцию для мониторинга радиации у затопленной подлодки К-27

Она разработана в НИЦ "Курчатовский институт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" создали подводную станцию постоянного радиационного мониторинга и планируют разместить ее в зоне затопления атомной подводной лодки К-27 в Карском море. К-27 несла на борту два ядерных реактора, и необходимо регулярно следить за радиационным фоном возле нее, сказано в сообщении официальной группы НИЦ "Курчатовский институт" во "ВКонтакте".

"В Карском море в заливе Степового планируют разместить подводную станцию постоянного радиационного мониторинга. Установка разработана в НИЦ "Курчатовский институт", ее головной образец смонтирован и функционирует на территории Центра" - говорится в сообщении.

Из-за того, что К-27 несла на борту два ядерных реактора, необходимо регулярно проверять состояние ее защитных барьеров, препятствующих выходу радиации в море. Подводная станция радиационного мониторинга позволит делать это автоматически, на расстоянии и круглосуточно.

По информации пресс-службы Курчатовского института, сейчас в зоне затопления К-27 не имеется радиационных загрязнений.

В декабре 2025 года сообщалось, что ученые Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН изучили прибрежный район залива Степового, чтобы выбрать оптимальное место для размещения берегового блока будущей подводной станции.

АПЛ К-27

Атомная подводная лодка (АПЛ) К-27 - единственная в истории атомная подводная лодка, использовавшая жидкий металл в качестве теплоносителя в ядерных реакторах. В 1962 году была спущена на воду, 24 мая 1968 года на ней произошла радиационная авария, в результате которой облучились 20 моряков, из них 17 погибли. В 1981 году К-27 была затоплена в заливе Степового Карского моря, а ее реакторы - залиты специальным консервантом.