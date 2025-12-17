В Новосибирске разработали новый способ лечения нарушений в ритме сердца

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра (НМИЦ) им. Е. Н. Мешалкина разработали и запатентовали более безопасный и эффективный способ лечения нарушений сердечного ритма, которые возникают в нижних камерах сердца - желудочках. Ученые предлагают подавать электрические импульсы с определенными параметрами на поверхность желудочка, за счет чего образуется ткань, изолирующая очаг аритмии, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Лечение нарушений ритма в желудочках заключается в удалении патологических участков миокарда с избытком фиброзной ткани, которые возникают из-за врожденных или приобретенных поражений сердца. Основной современный метод - радиочастотная аблация, которая, однако, имеет ограниченную глубину воздействия, провоцирует неоднородность ткани и воспаление. Альтернативой является формирование с помощью электрических импульсов микропор в клеточной мембране, но прежние способы реализации этого метода имели недостаточное напряжение тока и использовали ограничивающий зажим.

"Задачей изобретения является увеличение безопасности и эффективности аблации миокарда желудочков при лечении пациентов с нарушениями ритма сердца. Результат <…> эффективная аблация участка миокарда желудочков за одну процедуру и снижение риска развития рецидива заболевания в отдаленном периоде", - говорится в патенте.

Способ лечения желудочковых нарушений ритма сердца заключается в аблации миокарда с помощью катетера с микроэлектродом. Медики подают на внутреннюю оболочку полости желудочка электрический ток высокого напряжения до 5 кВт короткими импульсами (длительностью 1-10 микросекунд) с паузами такой же длительности. Импульсы объединяют в пакеты (по 10-100 импульсов), а на один очаг аритмии применяют 3-10 таких пакетов. В результате в зоне воздействия формируется фиброзная ткань, которая позволяет прекратить аномальную электроактивность, провоцирующую аритмию.

Ученые проводили испытания нового способа на группе мини-пигов. Обследование после процедуры показало, что миокард желудочка в зоне аблации отличался от окружающей ткани, имел более плотную, чем окружающий миокард, структуру. "Получены доказательства возможности использования метода электропорации для создания в желудочке сердца участков с диэлектрическими свойствами, не способными проводить электрический импульс", - подчеркивается в патенте.