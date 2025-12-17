В России разработали метод ускорения настройки базовых станций 5G с помощью ИИ

В пресс-службе компании "Криптонит" объяснили, что в новом методе используется нейросеть, которая изучает характеристики устройства и автоматически подбирает нужные настройки

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Компания "Криптонит" (входит в "Икс холдинг") создала новую технологию, которая помогает автоматически настраивать сложные части базовых станций связи формата 5G и передатчики для сетей нового поколения, используя искусственный интеллект (ИИ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Российская компания "Криптонит" разработала метод автоматизации настройки ключевых СВЧ-компонентов базовых станций и ретрансляторов сетей 5G с помощью технологий искусственного интеллекта. Разработка поможет ускорить и упростить процесс производства оборудования для сетей пятого поколения, что особенно важно для крупных городов, где требуется быстрая и точная настройка тысяч базовых станций", - рассказали в пресс-службе.

В компании отмечают, что при создании новых мобильных сетей нового поколения одной из главных трудностей является правильная настройка каждого элемента базовой станции. В пресс-службе объяснили, что в новом методе используется нейросеть, которая изучает характеристики устройства и автоматически подбирает нужные настройки. Дополнительно разработанный алгоритм последовательно проверяет и применяет рекомендации нейросети, что помогает уменьшить вероятность ошибок. В компании рассказали, что новая технология прошла успешные испытания в реальных условиях эксплуатации и готова к массовому внедрению.