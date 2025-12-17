В КФУ разработали уникальную нанотехнологию облагораживания тяжелой нефти

Инновационным является применение металлического натрия, стабилизированного в углеводородной фазе, отмечает главный научный сотрудник НИЛ "Внутрипластовое горение" Алексей Вахин

КАЗАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (КФУ) разработали термобарохимическую технологию внутрипластового облагораживания тяжелой нефти с применением наночастиц металлического натрия и успешно испытали ее на месторождениях Татарстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Новая технология основана на использовании энергии экзотермических реакций, которые происходят при закачке некоторых соединений в нефтяной пласт. Инновационным является применение металлического натрия, стабилизированного в углеводородной фазе. "После закачки и в процессе фильтрации наночастицы натрия реагируют с водой с выделением тепла и активного водорода", - приводит пресс-служба слова главного научного сотрудника НИЛ "Внутрипластовое горение" Алексея Вахина.

Отмечается, что сочетание теплового воздействия с химическими процессами, направленными на снижение вязкости нефти и улучшение ее подвижности, позволяет повысить нефтеотдачу пласта, облегчить транспортировку и последующую переработку "черного золота".

В лаборатории КФУ были созданы условия, имитирующие паротермическую обработку добываемой жидкости при различных температурах (150-300 градусах) и начальном давлении 10 бар. Эксперименты проводились с образцами тяжелой нефти с месторождения Ашалча. Было установлено, что обработка нефти при температуре 250 градусов обеспечивает ее оптимальное преобразование: вязкость снижается на 26 процентов, а содержания сернистых соединений - на 17,8 процента.

"Исследовав влияние металлического натрия на состав нефти и газообразных продуктов, мы выяснили, что при применении органодисперсии натрия происходит полная нейтрализация кислых газов - сероводорода и диоксида углерода. Это способствует стабильной работе промыслового оборудования, снижая риски образования коррозии", - рассказала младший научный сотрудник лаборатории Софья Трубицина.

По словам Вахина, в 2024-2025 годах состоялся ряд промысловых испытаний технологии на объектах компании ПАО "Татнефть", которые доказали ее высокую эффективность. "На 2026 год утверждена программа продолжения масштабирования технологии на новых объектах, расположенных на юго-востоке Татарстана", - рассказал ученый.