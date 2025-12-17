Обнаружен механизм, затрудняющий очистку фракций тяжелой нефти от серы

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске впервые установили одну из ранее неизвестных причин, затрудняющих удаление соединений серы при переработке тяжелой нефти. В перспективе новые знания помогут улучшить эффективность переработки нефтяного сырья и повысить степень его очистки, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального исследовательского центра (ФИЦ) "Институт катализа СО РАН".

Один из этапов очистки нефти - это удаление из нее серы. Принятые в настоящее время экологические стандарты топлива требуют почти полного отсутствия загрязнителя, по действующему на территории России стандарту "Евро-5", который регулирует вредные выбросы от двигателей автомобилей, оно должно составлять не выше 10 мг на кг серы. В тяжелой нефти присутствуют ванадилпорфирины - это металлические комплексы сложных молекул, указывающие на источник происхождения нефти и применяемые в медицине, биохимических сенсорах, солнечной энергетике, катализе и квантовой информатике. При этом реакции этих комплексов с сероорганическими соединениями исследованы мало, а их роль в процессах удаления серы остается неизвестной.

"Мы впервые доказали, что при температурах выше 260°C в тяжелой нефти, без каких-либо добавок, протекает обратимая реакция, в которой ванадилпорфирины превращаются в тиованадилпорфирины за счет замещения атома кислорода на восстановленную серу. Такой неизвестный цикл оборота серы в нефтепереработке является скрытым фактором, который препятствует глубокому обессериванию", - приводит пресс-служба слова одного из авторов исследования Андрея Чибиряева.

Таким образом, ученые впервые установили, что исследуемые металлические комплексы способны улавливать химически активные формы серы в условиях, схожих с традиционной нефтепереработкой. По словам ученого, реакцию необходимо учитывать при разработке моделей гидроочистки тяжелых нефтяных остатков. Здесь исследованные комплексы прекрасно справляются с ролью естественных внутренних "датчиков". Они указывают на восстановительные химические превращения сероорганики в режиме реального времени. "Полученные результаты раскрыли ранее неизвестный путь трансформации серы в сложных многокомпонентных нефтяных системах", - подчеркнули в институте.