В Красноярске вырастили краснолистный салат на сити-ферме по новой технологии

Ученые подали заявку на патент

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Российские ученые вырастили краснолистный салат на сити-ферме по новой технологии с применением ультрафиолетового излучения. Об этом ТАСС сообщил кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией сити-фарминга Института гастрономии Сибирского федерального университета Иван Тимофеенко, руководивший проектом.

Краснолистный салат богат биоактивными соединениями, в том числе антоцианами и флавоноидами, которые способствуют снижению окислительного стресса и поддержанию иммунитета. При этом, по словам ученых, выращивание краснолистных сортов в условиях искусственного освещения на вертикальных фермах представляет сложность: листья часто не набирают характерную окраску и необходимый профиль полезных веществ.

"В прошлом году мы начали исследования и выдвинули гипотезу - использовать за несколько дней до уборки ультрафиолетовое излучение типа B в очень низкой дозировке. Оказалось, что всего за 48 часов салат начинает активно краснеть", - сообщил Тимофеенко. По его словам, первая партия салата была выращена на базе промышленного партнера проекта - красноярского предприятия "Зелень". В исследовании использовались сорта российской селекции - "Джипси" и "Гранатовые кружева", адаптированные к выращиванию в условиях контролируемой среды.

Он добавил, что в зарубежных технологиях, как правило, используют освещение с преобладанием синего спектра, однако такие режимы могут снижать темпы роста растений и, как следствие, негативно сказываться на экономике производства. Для разработки новой технологии партнеры проекта - Центр светодиодных и оптоволоконных технологий Национальной академии наук Белоруссии - создали специальные светильники для сити-ферм. В настоящее время ученые подали заявку на патент. В работе также принимали участие специалисты Лаборатории физиологических и молекулярных механизмов адаптации Института физиологии растений РАН (Москва), которые оказывали методическую и экспертную поддержку при физиологических исследованиях.

Исследование проводилось при поддержке гранта Минобрнауки РФ. Проект предусматривает создание цифрового двойника вертикальной фермы, разработку собственного фитомодуля и технологии выращивания краснолистных салатов с урожайностью не ниже 3 кг/кв. м, а также апробацию российских сортов салата для выращивания на вертикальных гидропонных установках. Научное обоснование технологии представлено в статье, опубликованной 16 декабря 2025 года в международном журнале Plants (MDPI).

Красноярск называют гастрономической столицей Сибири. Здесь на базе Сибирского федерального университета работает единственный в России Институт гастрономии, готовящий специалистов с высшим образованием для сферы ресторанного бизнеса.