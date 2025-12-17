Вирусолог Лидский предложил новую теорию о причинах старения

Ключевым моментом теории является утверждение, что хронические инфекции, препятствующие размножению, делают особь эволюционно "бесполезной" и опасной для родственников

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский предложил новую теорию, объясняющую эволюционные причины старения. Он рассказал ТАСС, что его теория объясняет старение генетической программой, которая предназначена для ликвидации старых организмов, потенциально опасных для сородичей.

В мире большинство концепций рассматривают старение как результат постепенного накопления клеточных и молекулярных повреждений. Предложенная теория предполагает, что старение - это иммунная стратегия, при помощи которой более старые особи приносятся в жертву для защиты родственников от инфекций, накопленных ими в течение жизни.

"Согласно теории контроля патогенов, старение служит для защиты родичей от инфекционных заболеваний, накопленных пожилой особью, - рассказал Лидский. - Ранние эволюционные теории, предполагающие запрограммированный процесс старения, были отвергнуты из-за идеи группового отбора. "Теория контроля патогенов" возрождает эту идею, но основывается на родственном отборе, когда особь жертвует собой ради выживания и размножения родственников, разделяющих ее гены".

Ключевым моментом новой теории является утверждение, что хронические инфекции, препятствующие размножению, делают особь эволюционно "бесполезной" и опасной для родственников, поскольку она может передавать им инфекцию. В этом контексте смерть инфицированных особей может быть благоприятна для распространения ее собственных генов.

"Инфекции являются сильнейшим фактором эволюции, они влияют не только на формирование иммунной системы, но и на другие свойства организмов, такие как возраст полового созревания, а согласно моей теории контроля патогенов, и продолжительность жизни, - пояснил ученый. - На сегодняшний момент, моя теория является самой полной из всех существующих, способной объяснить то, что другие концепции объяснить не могут. Например, она указывает на экологические причины, приводящие к эволюции экстремального долголетия у голых землекопов, смерти после размножения у лососей, связь между способностью к полету и долголетием у птиц".