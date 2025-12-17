Академик Медведев объяснил, почему Мраморное море отступило от берега

Отход моря примерно на 20 м вызван преобладающим северным ветром, рассказал ТАСС руководитель лаборатории цунами Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Внезапный отход Мраморного моря в Турции примерно на 20 м от берега вызван преобладающим северным ветром. В настоящее время уже начался подъем уровня моря, рассказал ТАСС руководитель лаборатории цунами Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук Игорь Медведев.

"Понижение уровня воды в Мраморном море связано с атмосферными процессами, в частности преобладающим северным ветром. Понижение уровня моря длится уже несколько дней, с 7-8 декабря, и наблюдается как на северном побережье моря, так и на южном. 15-16 декабря уровень достиг минимума, после чего начался медленный подъем", - сказал Медведев.

Как 16 декабря сообщил телеканал Haberturk, Мраморное море в Турции внезапно отступило примерно на 20 м от берега. Явление произошло в районе Мармара Эреглиси провинции Текирдаг на западе Турции. Оно вызвало обеспокоенность у местных жителей. Телеканал отмечает, что в местах отступления воды образовались песчаные острова, а на мелководье были замечены несколько лодок, севших на мель.