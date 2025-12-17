Беспилотники приспособили для выявления утечек нитратов в природных средах

По словам ученых, разработанная ими система обладает очень низкой стоимостью и интуитивным интерфейсом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Американские химики создали беспилотный летательный аппарат, способный забирать пробы воды из различных природных водоемов и автоматически замерять концентрацию нитратов в этих водных средах. Использование данных квадрокоптеров позволит отслеживать утечки азотных удобрений в природные экосистемы, сообщила пресс-служба Американского химического общества (ACS).

"Проведенные учеными полевые испытания показали, что созданная ими "лаборатория-беспилотник" способна выявлять даже очень небольшие концентрации нитратов, которые составляют 2,5 части на миллион (0,00025%), и при этом по точности замеров она сопоставима со стационарными лабораторными установками. Ее создание облегчит мониторинг нитратного загрязнения самых труднодоступных природных сред", - говорится в сообщении.

Данный подход для экологического мониторинга окружающего пространства был разработан группой американских химиков под руководством доцента Университета штата Айова (США) Джонатана Клауссена. Его ключевым компонентом является компактная химическая лаборатория, которая обладает массой примерно в два килограмма, что позволяет установить ее на борт даже самых простых и небольших квадрокоптеров.

Эта лаборатория оснащена легковесной помпой, дешевыми электрохимическими сенсорами, фильтром и системой забора образцов, которая позволяет дрону собирать пробы воды из различных труднодоступных водных сред и замерять в них концентрацию нитратов. Для проведения подобных замеров требуется порядка семи минут, после чего полученные данные система записывает на флэш-карту и избавляется от собранных проб воды.

Как объясняют исследователи, эта особенность позволяет беспилотнику посещать и определять концентрацию нитратов сразу в нескольких регионах без возвращения на базу и перезарядки, что ускоряет и упрощает проведение экомониторинга. Работа этой системы была успешно проверена на одной из университетских исследовательских ферм, где "лаборатория-беспилотник" успешно собрала пробы воды с высоты в три метра и подтвердила, что концентрация нитратов в ней не превышает 10 частей на миллион - максимально допустимое значение в США.

По словам ученых, разработанная ими система обладает очень низкой стоимостью и интуитивным интерфейсом. Благодаря этому данными "летающими лабораториями" смогут пользоваться не только профессиональные ученые, но и фермеры, желающие оптимизировать расход азотных удобрений и защитить себя от возможных претензий со стороны профильных надзорных органов, подытожили ученые.