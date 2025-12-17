В России создадут свыше шести систем на основе квантовых сенсоров

С их помощью планируется повысить уровень медицины, геологоразведки и других отраслей

ЧЕЛЯБИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Российские научные центры к 2031 году создадут свыше шести систем для развития различных отраслей на основе уникальных квантовых сенсоров второй волны квантовой революции. С их помощью планируется повысить уровень медицины, геологоразведки и других отраслей, сообщил ТАСС научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев на площадке Пятого научно-практического семинара "Квантовые технологии: квантовая сенсорика".

"Планы такие, что в стране должны быть созданы два новых квантовых сенсора. В 2030-м году уже должны быть сделаны шесть систем на основе разных новых и старых квантовых сенсоров, которые придут в рынок с высоким уровнем готовности. И сегодня у нас полная уверенность в том, что это будет сделано. Уверен, что их будет не шесть, а существенно больше, они будут применимы для навигации, сделав ее намного точнее, чем сегодня, также будут применимы для разведки полезных ископаемых, для биомедицинских нужд и многих других сфер", - сказал собеседник агентства.

По его словам, создание новых сенсоров будет проводиться в рамках второй волны квантовой революции, которая в настоящее время происходит в научном мире. "Поэтому новые сенсоры будем делать гораздо более чувствительными, чем до этого было. В результате, скажем, системы навигации будут работать с сантиметровой точностью, а может быть, вообще станут не нужны, так как у каждого гражданина в телефоне условно будут компактные сенсоры, которые сами по себе будут держать точное время", - сказал ученый.

Академик РАН добавил, что создание новых квантовых сенсоров абсолютно не требует расширения существующей квантовой механики. Боле того, в России уже существуют лабораторные разработки и прототипы.

В пресс-службе Южно-Уральского государственного университета, где проходил семинар, сообщили ТАСС, что он был организован Лабораторией квантовой инженерии света ЮУрГУ, Центром квантовых технологий МГУ при спонсорской поддержке ООО "ЕТМ Фотоника" и при участии грантовой программы Виктора Христенко "Шаг в будущее". На него приехали ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Казани.