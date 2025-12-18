В РФ провели первые операции по вживлению протезов напрямую в костную ткань

Следующим шагом станет внедрение технологии в медицинскую практику по всей России, сообщили в компании "Моторика"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Компания "Моторика" совместно с Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) им. Р. Р. Вредена Минздрава РФ и Научно-исследовательским институтом скорой помощи (НИИ СП) им. Н. В. Склифосовского выполнила первые в России операции по вживлению протеза непосредственно в костную ткань. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Компания "Моторика" совместно с НМИЦ им. Р. Р. Вредена Минздрава РФ и НИИ СП им. Склифосовского выполнила первые в стране хирургические операции по остеоинтегративному [метод протезирования напрямую в костную ткань через титановый имплантат] экзопротезированию голени и бедра в рамках клинической апробации. Весь комплекс работ реализуется на полностью отечественной технологической базе - от инженерной разработки и производства имплантатов до хирургической операции и последующего протезирования и реабилитации пациентов. В центре Вредена установку титанового имплантата в костную ткань голени выполнили хирурги-ортопеды", - говорится в сообщении.

Следующим шагом станет внедрение технологии в медицинскую практику по всей России. "Моторика" планирует развивать сотрудничество с ведущими медицинскими центрами, профильными вузами и научными организациями.

"Остеоинтеграция - это высший пилотаж в протезировании, стирающий границу между человеком и протезом. Протез у наших первых пациентов будет не просто ортопедическим изделием, а частью тела. Мы гордимся тем, что совместно с хирургами-ортопедами Центра Вредена и НИИ СП им. Н. В. Склифосовского смогли реализовать эту сложнейшую процедуру, используя российскую разработку. Это дает надежду тысячам людей", - рассказал руководитель направления остеоинтеграции компании "Моторика" Андрей Синегуб.