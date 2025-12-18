Создан прибор для выявления дефектов в катушках, применяющихся в энерготурбинах

Обмотки - ключевой элемент турбогенератора, без которого невозможно его функционирование

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали устройство для выявления замыканий в катушках, которые применяются при создании генераторов энергетических турбин. Преимущество прибора в его высокой чувствительности к дефектам, сообщили в пресс-службе вуза.

Для работы на тепловых станциях важную роль играют турбогенераторы - это наиболее мощные электромашинные генераторы. Катушки (обмотки) - ключевой элемент турбогенератора, без которого невозможно его функционирование. Одной из неисправностей в катушках являются межвитковые замыкания. Это электрический контакт между соседними витками обмотки из за нарушения изоляции. В результате часть витков исключается из рабочей цепи, что нарушает электромагнитный баланс машины. Для предотвращения этой неисправности в НГТУ разработали специальное устройство.

"Разработка отличается универсальностью: прибор пригоден для испытания катушек различного назначения с числом витков от десятков до нескольких тысяч. Уникальной особенностью является и высокая чувствительность. Устройство имеет режим повышенной чувствительности для обнаружения замыканий соседних витков. Так, устройство способно находить замыкание двух соседних витков в катушках, состоящих из 30 тыс. витков", - рассказали в вузе.

Обнаружение витковых замыканий важно, поскольку они вызывают перегрев, разрушение изоляции и аварийный выход оборудования из строя, ведут к экономическим потерям и угрожают безопасности. Их своевременное выявление позволяет избежать этих последствий и обеспечить надежную работу техники. Разработка выполнена по заказу Санкт-петербургского завода "Элекстросила" по производству электрических машин. Приборы уже прошли аттестацию на предприятии.

По словам заведующего электротехнической лабораторией, старшего преподавателя кафедры техники и электрофизики высоких напряжений факультета энергетики вуза Александра Мюльбаера, принцип работы оборудования, состоящего из приборного блока и комплекта сменных датчиков, заключается в фиксации изменений конфигурации магнитного поля.

"При размещении на магнитопровод катушки с замкнутым витком произойдет изменение конфигурации магнитного поля через измерительную обмотку, что приведет к изменению амплитуды и фазы напряжения на ее выводах", - приводит слова ученого пресс-служба.