Завершены испытания первого в России 70-кубитного квантового компьютера

Прототип представлен на ионах иттербия

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские ученые создали 70-кубитный квантовый компьютер на ионах иттербия. Об этом ТАСС сообщили в компании "Росатом квантовые технологии".

"Научной группой квантового проекта из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) представлен прототип 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия. Успешная демонстрация вычислителя прошла в ходе контрольного эксперимента, фиксирующего результат развития установки в рамках реализации российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которой руководит госкорпорация "Росатом", - сообщили в пресс-службе.