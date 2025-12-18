В Челябинске создали импортозамещающие соленоидные клапаны для ТЭК
ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Приборостроители в Челябинске создали замещающие импорт соленоидные клапаны, которые могут исправно работать 30 лет, применимы при экстремально низкой температуре и топливно-энергетическом комплексе, на железной дороге и в аэрокосмической отрасли. Об этом ТАСС сообщили в руководстве Фонда развития промышленности Челябинской области.
"В современных условиях разработка и выпуск на рынок новых конкурентных отечественных средств автоматизации производства - это важная задача. Компания "Метрика", входящая в "Метран", разработала соленоидные клапаны, которые предназначены для управления отсечной арматурой. Они широко применимы в различных секторах промышленности, включая нефтехимию и нефтепереработку, железную дорогу, аэрокосмос", - сказал собеседник агентства.
По его словам, отечественные клапаны созданы из коррозионностойких материалов. "Конструкция отличается высоким быстродействием, герметичностью в диапазоне температур от минус 60 до плюс 90 градусов. Она имеет рабочее давление до 10 бар. Найденные технические решения значительно уменьшили вес и энергопотребление изделия, гарантировали бесперебойную работу клапана на протяжении 30 лет", - уточнил собеседник агентства.
В фонде добавили, что наблюдательный совет регионального ФРП одобрил предприятию грант на возмещение части затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.