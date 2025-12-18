На Камчатке начали согласование запуска первой в РФ частной ракеты в 2026 году

В Space Energy ТАСС сообщили, что ракета должна достичь высоты 100 км над уровнем моря и пересечь линию Кармана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Работа по согласованию места запуска суборбитальной ракеты частного производства началась на Камчатке, он намечен на 2026 год. Ракета должна достичь высоты 100 км над уровнем моря и пересечь линию Кармана, сообщили ТАСС в компании Space Energy.

"KAMCHATKA - одноступенчатая твердотопливная суборбитальная ракета частного производства, спроектированная и разработанная российским стартапом Space Energy. Корпус полностью выполнен из углеродного волокна, высокая объемная загрузка топлива - до 94%, используется облегченная система термозащиты на основе EPDM и погружное сопло. Ракета построена с применением углеродных композитных конструкций и компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Все системы разработаны самостоятельно, за исключением нескольких датчиков, которые были импортированы. В настоящее время начата работа по согласованию места запуска суборбитальной ракеты, он назначен на 2026 год", - рассказали в компании.

Там добавили, что это первая частная ракета, построенная в России. Она способна развить скорость до пяти махов и достичь линии Кармана.

Прототип суборбитальной ракеты "KAMCHATKA" был запущен в ноябре 2025 года ко Дню народного единства. В ходе полета специалисты непрерывно получали телеметрию и записывали все ключевые параметры на борту, что позволило проанализировать состояние носителя и внести необходимые улучшения для следующих запусков. Были протестированы бортовые системы телеметрии, спасения и поиска.

Space Energy - частная космическая компания, ориентированная на создание собственной космической продукции. Приоритетной задачей компании является разработка собственных ракет-носителей, спутниковых платформ малых космических аппаратов, орбитальных группировок спутников для передачи данных.