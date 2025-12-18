Точность однокубитных операций на 70-кубитном вычислителе РФ достигла почти 100%

Это показывает, что российские ученые научились работать со значительным количеством кубитов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Точность однокубитных операций на самом мощном российском 70-кубитном квантовом компьютере на ионах иттербия достигла почти 100%. Об этом ТАСС рассказали в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

"Исследователи из ФИАН успешно реализовали квантовый регистр, состоящий из 70 кубитов. Также была продемонстрировала высокая точность операций: однокубитной на уровне 99,98%, а двухкубитной - 96,1%", - рассказали в институте.

По словам руководителя эксперимента, директора ФИАН академика РАН Николая Колачевского, достижение 70-кубитного уровня квантового вычислителя показывает, что российские ученые научились работать со значительным количеством кубитов. "Это важно, поскольку для демонстрации полезных алгоритмов требуется большая размерность квантового регистра. Иными словами, по количеству кубитов мы соответствуем мировой динамике, хотя ситуация постоянно развивается, и нам следует оставаться на острие. Вместе с тем мы видим своей важной задачей увеличение достоверности операций. Зарубежные компании проходили этот путь десятилетиями. Нам предстоит его пройти намного быстрее", - отметил академик.

Как подчеркнул научный сотрудник ФИАН Илья Семериков, ранее никто в мире не демонстрировал 70 кубитов на объемных ловушках. "Мы научились строить квантовые компьютеры и обращаться с большими массивами - это то, что мы уверенно продемонстрировали сегодня. Насколько мне известно, на объемных ловушках, возможно, никто в мире 70 кубитов не продемонстрировал. Достигнутый 70-кубитный показатель - это важный этап перед переходом к планарным технологиям, с которыми связано дальнейшее увеличение мощности ионных квантовых компьютеров. К слову, в этом году в рамках дорожной карты нашей группой был продемонстрирован захват одиночных ионов в планарную ионную ловушку и проведение однокубитных операций в планарных ионных ловушках. Мы очень довольны 70-кубитным результатом, но нацелены на дальнейшую работу по развитию мощности квантовых вычислителей и их практическому применению", - сказал ученый.