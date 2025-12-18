В Дагестане создадут аудиотактильные модели экраноплана "Лунь" и цитадели Нарын-Кала

Проект "Цифровой облик истории" предполагает сбор архивных чертежей, спутниковых данных и фотограмметрическую съемку объектов

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Конструкторское бюро Дагестанского государственного технического университета создаст для незрячих людей галерею аудиотактильных моделей знаковых достопримечательностей региона. В их числе экраноплан "Лунь" и цитадель Нарын-Кала, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Команда студенческого конструкторского бюро "Интернет вещей" разработала технологию аудиотактильной галереи, призванную подарить незрячим и слабовидящим людям возможность "увидеть" и познать уникальные памятники республики. Коллектив ведет работу над цифровым воссозданием шести знаковых объектов: цитадель Нарын-Кала в Дербенте - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, минарет XVII века, аул-призрак Гамсутль, мемориальный комплекс Ахульго, сторожевые башни в Гооре и Кахибе, уникальный советский экраноплан "Лунь", - говорится в сообщении.

Проект "Цифровой облик истории" предполагает сбор архивных чертежей, спутниковых данных и фотограмметрическую съемку объектов. Для воссоздания объекта на 3D-принтере необходимо также проведение текстурирования и 3D-моделирования. Особое внимание в проекте уделяется исторической достоверности и тактильным качествам моделей, чтобы передать фактуру старого камня, металла, дерева.

"Галерея - это пространство для общения, получения новых знаний и эмоций. Она позволяет незрячим людям стать полноправными участниками культурной жизни республики. Команда ДГТУ рассматривает возможность масштабирования инициативы - создания тактильных моделей других памятников Дагестана и соседних регионов Кавказа. Также ведется работа над цифровой составляющей: все модели подготовлены для потенциального использования в VR-средах и мобильных приложениях с функцией дополненной реальности, что сделает их доступными для еще более широкой аудитории", - пояснили в университете.

В вузе отмечают, что в Дагестане проживают более 17 тыс. человек с нарушениями зрения. Проект "Цифровой облик истории" отвечает на их запрос на инклюзию в культурной сфере, которая часто ограничивается лишь физической доступностью для маломобильных групп.