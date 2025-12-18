РНФ: ученые в возрасте до 29 лет должны получать приоритетную поддержку

Меры поддержки молодых исследователей следует расширить для их удержания в российской науке, считает гендиректор фонда Владимир Беспалов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) планирует в 2026 году уделить первоочередное внимание вопросам поддержки самых молодых российских исследователей, чей возраст не превышает 29 лет. Об этом сообщил генеральный директор РНФ Владимир Беспалов на пресс-конференции в Москве.

"Как мне кажется, фокус нашего фонда в следующем году должен быть направлен на поддержку молодых ученых в возрасте до 29 лет, поскольку мы ощущаем, что исследователи в этом возрасте, хотя их количество и не сильно снижается, не обладают достаточным уровнем защищенности. Поэтому мы будем всячески содействовать тому, чтобы те научные организации, в которых они работают, поддерживали проекты более молодых исследователей", - заявил Беспалов.

Как отметил генеральный директор РНФ, фонд на протяжении многих лет систематически поддерживает молодых ученых, благодаря чему их доля в поддержанных фондом проектах достигла в этом году отметки в 70%. Вместе с тем он подчеркнул, что меры поддержки самых молодых исследователей следует расширить для их удержания в российской науке.