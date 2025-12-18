Ученые КБГУ нашли "потерянный" на 100 лет вид кузнечика

Находка была сделана в окрестностях Ахловского нефтяного месторождения

НАЛЬЧИК, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) впервые за 108 лет обнаружили в республике степного толстуна - насекомое, которое считалось практически исчезнувшим, сообщили ТАСС в вузе.

"Впервые за 108 лет исследователи КБГУ обнаружили и документально подтвердили наличие на территории республики степного толстуна (Bradyporus multituberculatus) - редчайшего насекомого, которое в научном сообществе считалось практически исчезнувшим. Удивительная находка была сделана в окрестностях Ахловского нефтяного месторождения, недалеко от села Нижний Курп", - отметили в вузе.

Последнее достоверное упоминание об этом виде, которого также называют "не прыгающим кузнечиком", на территории КБР относилось к 1917 году. С тех пор насекомое считалось реликтовым, сохранившимся лишь в исторических хрониках. Первооткрывательницей стала выпускница биофака КБГУ Наталья Шомахова. Во время полевых работ она обратила внимание на двух крупных, незнакомых ей насекомых, которых сначала приняла за грызунов. Пойманный экземпляр она доставила своему научному руководителю, доценту КБГУ, экологу Аубекиру Хатухову, который и идентифицировал уникальную находку. Для детального изучения была организована специальная экспедиция. За две недели наблюдений ученые отловили 15 экземпляров. Все образцы теперь хранятся в музее живой природы КБГУ.

"Нам невероятно повезло: насекомые решили выйти на поверхность именно в этот период. Обычно они ведут крайне скрытный образ жизни, глубоко зарываясь в землю и появляясь на поверхности эпизодически - раз в 3-4 года", - рассказал Хатухов.

По словам ученого, причиной предполагаемого исчезновения вида в XX веке стала масштабная распашка степей. Однако толстуны не вымерли, а смогли найти новое убежище. Несмотря на обнадеживающее открытие, биологи выступают за усиление мер охраны насекомых. Степной толстун занесен в Красную книгу как исчезающий вид. Ученые КБГУ предлагают перевести его в категорию III ("редкий вид").

"Нарушение привычной среды обитания вынудило насекомых мигрировать. Они нашли пристанище в гористой местности Терского хребта, где ограниченное земледелие и сухой климат создали для них благоприятные условия. Для долгосрочного выживания вида необходимо создать на кабардино-балкарском участке Терского хребта и его отроге Арик сеть небольших заповедных целинных участков", - отметил Хатухов.