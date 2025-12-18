В РНФ назвали самые интересные открытия года российских ученых

В их число попали уникальные глубоководные экосистемы у берегов Камчатки и экзотические магнитные материалы толщиной с атом

МОСКВА, 18 декабря. Эксперты Российского научного фонда (РНФ) подвели итоги года и подготовили список из десяти наиболее интересных открытий, сделанных российскими учеными за 2025 год. В их число попали уникальные глубоководные экосистемы у берегов Камчатки и экзотические магнитные материалы толщиной с атом, сообщил генеральный директор РНФ Владимир Беспалов на пресс-конференции в Москве.

"За уходящий год мы поддержали более 8,5 тыс. проектов на сумму более чем 38 млрд рублей. Для популяризации науки и освещения достижений наших грантополучателей мы попросили экспертов фонда отобрать наиболее яркие и выдающиеся результаты, достигнутые нашими учеными в самых разных областях фундаментальной и прикладной науки за текущий год", - отметил Беспалов.

Так, при поддержке РНФ и индустриальных партнеров в текущем году российским ученым удалось создать инструменты, необходимые для проектировки и производства мощных СВЧ-микросхем в России, что открыло дорогу для создания новой элементной базы для систем навигации и радиолокации. Также специалисты НИЦ "Курчатовский институт" и Дальневосточного федерального университета создали экзотический двумерный магнитный материал-альтермагнетик, обладающий интересными свойствами для создания логических схем на базе спинтронных технологий.

Также в десятку вошло исследование моллюсков и трубчатых червей, обитающих в глубоководных желобах на северо-западе Тихого океана. Ученые под руководством главы Лаборатории донной фауны океана Института океанологии РАН Андрея Гебрука обнаружили самые глубоководные в Мировом океане экосистемы, которые зависят от метановых выходов в Курило-Камчатском желобе на глубине 9 533 метра. Открытие было сделано в рамках совместной российско-китайской экспедиции с использованием глубоководного обитаемого аппарата "Фэньдоучжэ".

Дополненная научная картина мира

Также эксперты РНФ отметили созданную в "Сколтехе" систему на базе ИИ, которая позволяет с очень высокой точностью прогнозировать пожары в лесах и оценивать их состояние при помощи спутниковых данных. В свою очередь специалисты из Донского государственного технического университета разработали новые кормовые добавки, позволяющие стерляди быстро расти и на 40% повышающие выживаемость этой рыбы на самых уязвимых стадиях ее развития.

В число самых важных достижений года вошли устройства, созданные физиками из Университета ИТМО и Института прикладной физики РАН. Первым удалось создать перовскитный наномемристор - резистор с эффектом памяти, который можно использовать для создания нейроморфных чипов и решения задач искусственного интеллекта, а вторые разработали уникальную пьезополимерную антенну для ультразвука, при помощи которой можно следить за кровотоком внутри сосудов.

В области химии и биологии, эксперты РНФ отметили открытия исследователей из Института органической химии РАН и Института биологии гена РАН. Первым удалось повысить КПД работы фотокатализаторов, детально изучив то, как меняется их форма под действием света, а вторые открыли ранее неизвестный белок Vostok, который помогает цепочкам ДНК правильным образом "сложиться" внутри клеток.

Не менее важные открытия были сделаны российскими учеными и в области антропологии и палеогенетики. Группе исследователей из Института археологии и этнографии СО РАН удалось обнаружить в малоизученной Южной галерее алтайской Денисовой пещеры следы присутствия сразу трех видов древних людей - денисовцев, неандертальцев и кроманьонцев, проживавших здесь в разные периоды на протяжении 300 тыс. лет. Все эти открытия, как надеются в РНФ, существенно дополнили научную картину мира.