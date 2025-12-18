В Петербурге нашли способы переработки отходов угольных электростанций в бетон

Созданные по данным технологиям материалы заменяют до 50% цемента без потери качества и уже испытаны при строительстве Хабаровской ТЭЦ-4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники (ВНИИГ) им. Б. Е. Веденеева разработали технологии по переработке отходов угольных тепловых электростанций в строительные материалы, в частности в составы бетона. Созданные по данным технологиям материалы заменяют до 50% цемента без потери качества и уже испытаны при строительстве Хабаровской ТЭЦ-4, сообщила пресс-служба ВНИИГ.

"ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева разрабатывает передовые технологии переработки золошлаковых отходов (ЗШО) угольных тепловых электростанций. <...> Применение технологий подтверждено успешными испытаниями при укладке бетона в конструкцию автомобильной дороги на Хабаровской ТЭЦ-4, где разработан состав бетона с использованием золы-уноса (то есть порошка из переработанного твердого топлива, чаще всего угля - прим. ТАСС)" - говорится сообщении.

По технологиям ВНИИГ золошлаковые отходы - продукты сжигания угля, торфа и сланцев, - экологически безопасно перерабатываются в продукты, из которых можно создавать "инновационные" строительные материалы для различных сфер промышленности: для строительства домов и дорог, производства бетона для ГЭС, ТЭЦ и плотин, укрепления дамб и насыпей, создания кирпича, тротуарной плитки и бордюров и для других отраслей экономики.

В частности, ВНИИГ разработал неавтоклавный зологазобетон - материал, подобный газобетону, но сделанный из золы, - и материалы вяжущие низкой водопотребности, то есть такие материалы, которые уменьшают количество воды в рабочих смесях и делают их прочнее. Благодаря им созданный институтом цемент стал на 50% прочнее традиционного цемента без потери его качества, что способно удешевить строительство жилых домов и государственной инфраструктуры.

Помимо золы-уноса, ВНИИГ уже перерабатывает золошлаковые отходы в такие продукты, как недожог, зольный песок, железосодержащий концентрат, микросферы и оксид кремния.

"Компетенции института позволяют говорить о возможности создания отраслевого центра по обращению с ЗШО. Создание отраслевого центра откроет новые возможности для развития экологически безопасных технологий переработки промышленных отходов и их эффективного применения в строительстве", - приводятся в сообщении слова генерального директора ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева Алексея Виноградова.

ВНИИГ

Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) им. Б. Е. Веденеева был создан в 1921 году по постановлению Совета Народных Комиссаров для решения мелиоративных и водохозяйственных проблем, став первым в стране учреждением такого рода. Благодаря его разработкам проводился план по электрификации страны ГОЭЛРО и строились первые ГЭС страны. Сегодня он является крупнейшим институтом в России, который решает вопросы, связанные с гидротехническим строительством, находится в Санкт-Петербурге и имеет несколько филиалов.