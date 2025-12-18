Глава ИМЭМО РАН: США активно развивают связи с академиками РФ, в отличие от ЕС

Александр Дынкин также указал, что Центр внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова не может пожаловаться на нехватку внимания со стороны ученых из стран БРИКС

Редакция сайта ТАСС

Президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты активно развивают контакты с научными кругами России, в то время как европейцы по-прежнему даже боятся приезжать в Москву. Об этом заявил президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин в ходе торжественного приема в честь 10-летия Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова.

Он обратил внимание, что изначально проект международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" родился как "дань памяти творчества и наследию ученого и государственного деятеля академика Евгения Максимовича Примакова". Однако в короткий срок он "приобрел авторитет, признание и вошел в плотный календарь аналогичных форумов мирового значения".

"Отмечу, что в нашей работе 2024-2025 годов активно участвовали американцы, в то время как европейцы по-прежнему боятся приезжать в Москву, - заметил Дынкин. - И это, наверное, один такой скромный индикатор текущих мировых политических трендов".

Глава ИМЭМО также указал, что Центр внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова не может пожаловаться на нехватку внимания со стороны ученых из стран БРИКС. "Как правило, 6-7 крупных индийских ученых принимают участие в работе", - привел в пример он.

Всеобщее признание на всех уровнях власти

При этом Дынкин указал, что "Примаковские чтения" находят положительный отклик и поддержку у многих видных государственных деятелей России, в том числе и на высшем уровне. "[Президент РФ] Владимир Владимирович Путин принял участие в первых "Примаковских чтениях" и продолжает поддерживать наш флагманский проект , - конкретизировал он. - Хотелось бы сказать и добрые слова в адрес [министра иностранных дел России] Сергея Викторовича Лаврова, который большой друг "Примаковских чтений" и все 11 раз у нас выступал. Конечно, это было центральным событием каждого форума".

Кроме того, по словам президента ИМЭМО РАН, большой вклад в работу "Примаковских чтений" вносят два заместителя главы МИД РФ - Сергей Рябков и Александр Грушко. Он также добавил, что в разные годы участниками форума выступали разные видные государственные деятели, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-спикер СФ, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О Примаковских чтениях

Примаковские чтения - ежегодный международный научно-экспертный форум, посвященный памяти российского государственного деятеля, дипломата Евгения Примакова (1929-2015). Первые чтения состоялись 29 октября 2015 года в день его рождения. На форуме обсуждаются сценарии развития международных отношений, вызовы в сфере международной безопасности, а также новые модели взаимодействия субъектов мировой политики. Организаторы форума - ИМЭМО РАН, Торгово-промышленная палата РФ, Центр внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова и московский Центр международной торговли.