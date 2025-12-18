Специалисты САФУ собрали аудиоколлекцию слов разных диалектов ненецкого языка

Материалы будут использованы для создания ненецко-русского онлайн-словаря

АРХАНГЕЛЬСК, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) собрали в Ненецком автономном округе (НАО) аудиоколлекцию 500 наиболее употребляемых слов на разных диалектах ненецкого языка, сообщил ТАСС руководитель проекта, директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров. Материалы будут использованы для создания ненецко-русского онлайн-словаря.

"Основная идея заключается в том, что очень важно не только зафиксировать письменный язык, но и каждому пользователю онлайн-словаря предоставить возможность услышать, как звучит слово, как оно произносится в разных диалектах ненецкого языка. Итогом проекта будет онлайн-словарь, и наиболее распространенные слова в этом словаре будут озвучены", - сказал Сабуров.

Среди этих слов, конечно, "олень", а также другие, связанные с бытом и жизнью в тундре.

Специалисты САФУ, а также представители Ассоциации ненецкого народа "Ясавэй" в Нарьян-Маре записали девять носителей языка разных поколений, как женщин, так и мужчин, самому юному участнику проекта 17 лет. В аудиоколлекцию вошли образцы малоземельского, большеземельского и канинского говоров. Особое внимание уделялось сохранению естественного звучания речи, ее живой интонации и уникальных фонетических особенностей тундрового ненецкого языка.

"Помимо принципа, чтобы использовать разные диалекты, еще коллеги уделяли внимание, чтобы люди были разного пола и возраста, чтобы максимально разнообразить выборку, - отметил собеседник агентства. - И опять же, для определенных групп пользователей, может быть, лучше услышать мужской голос, для кого-то, наоборот, женский голос. Это в том числе и для комфорта пользователей словаря".

Для достижения высокого качества звука использовалось профессиональное оборудование, а сама запись проходила в свободной манере, чтобы сохранить естественность речи. Также исследователи записали корпус фольклорных текстов, стихов и песен.