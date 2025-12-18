"Русгидро" поставило метрологический стенд в лабораторию Тольяттинского университета

Оборудование позволит студентам энергетических специальностей отрабатывать практические навыки в области электроизмерений

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Современный стенд для метрологических измерений, поставленный ПАО "Русгидро", запустили в Тольяттинском государственном университете (ТГУ). Оборудование позволит студентам энергетических специальностей отрабатывать практические навыки в области электроизмерений, сообщили в пресс-службе вуза.

"Новое современное оборудование получила лаборатория "Информационные измерительные системы" института машиностроения, химии и энергетики ТГУ. Стенд "Электрические измерения и основы метрологии" приобрел и поставил индустриальный партнер университета - ПАО "Русгидро" - "Жигулевская гидроэлектростанция". Благодаря оснащению лаборатории силами Жигулевской ГЭС будущие энергетики смогут отрабатывать практические навыки в области электроизмерений", - сказано в сообщении.

Торжественный запуск стенда провели ректор ТГУ Михаил Криштал и директор филиала ПАО "Русгидро" - "Жигулевская ГЭС" Вячеслав Шепелев.

"Вклад в развитие материальной базы университета, в лаборатории, которые потом используются не только для учебного процесса, но и для научной деятельности, повышает и качество образования, и качество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - отметил Криштал. Он поблагодарил за участие в создании и оснащении лабораторий промышленных партнеров вуза, среди которых не только "Жигулевская ГЭС", но и ПАО "Куйбышевазот", АО "Тольяттиазот", АО "Автоваз" и другие.

В ТГУ рассказали о выстроенной системной работе с индустриальными партнерами. Создана служба фандрайзинга, которая держит связь с выпускниками, напоминает им о событиях, которые происходят в ТГУ, приглашает, и так складывается культура благотворительности. "Учет электроэнергии, то есть той товарной продукции, которую производит Жигулевская ГЭС, напрямую связан с измерениями электрических величин и с их точностью, то есть с метрологией. Каждому, кто собирается работать в энергетике, это необходимо знать, и основы этих дисциплин поможет освоить новый стенд", - сказал Шепелев, выпускник Тольяттинского политехнического института (ныне ТГУ).

Директор института машиностроения, химии и энергетики ТГУ Павел Мельников выразил надежду, что новое оборудование повысит не только возможность обучать, но и мотивацию учиться, потому что студенты будут представлять, как выглядит современное производство в энергетической, машиностроительной, химической сферах. В институте машиностроения, химии и энергетики ТГУ по профилю "Электроснабжение" обучаются почти 800 человек, ежегодный выпуск составляет примерно 250 специалистов.