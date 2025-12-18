Обнаружены следы столкновения протопланетных тел рядом со звездой Фомальгаут

Как объясняют исследователи, Фомальгаут представляет собой одно из самых молодых и ярких светил, расположенных относительно недалеко от Земли

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международный коллектив планетологов обнаружил первые свидетельства того, что в окрестностях молодой звезды Фомальгаут произошло еще одно "лобовое столкновение" двух крупных протопланетных тел, которое породило огромное облако из пыли и обломков, хорошо заметное на снимках "Хаббла". Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Беркли.

"Мы стали свидетелями столкновения двух протопланетных тел и формирования облака из пыли, которое начало отражать свет Фомальгаута. Иными словами, мы не смогли увидеть то, как именно оба этих объекта столкнулись друг с другом, но при этом мы смогли заметить последствия этого гигантского "космического ДТП", - пояснил профессор Университета Калифорнии в Беркли (США) Пол Калас, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют исследователи, Фомальгаут представляет собой одно из самых молодых и ярких светил, расположенных относительно недалеко от Земли. Он удален от Солнечной системы всего на 25 световых лет и представляет собой крупную желтую звезду. Ее масса примерно в 2,3 раза выше, чем у Солнца, а диаметр - в 1,9 раза. При этом Фомальгаут в десятки раз ярче нашего светила и горячее его на три тысячи градусов Кельвина.

В 2008 году ученые объявили об открытии планеты-гиганта в газопылевом диске, окружающем Фомальгаут. Впоследствии вопрос о существовании этого мира, получившего имя "Дагон" в честь аккадского божества мореплавания и сельского хозяйства, неоднократно вызывал споры у планетологов, и сейчас большинство ученых считает, что ученые открыли не планету, а облако пыли, возникшее в результате столкновения двух протопланетных тел.

Недавно астрономы открыли свидетельства образования еще одного подобного облака пыли, изучая снимки Фомальгаута, полученные "Хабблом" за последние два года, в надежде увидеть "Дагона" еще раз и проследить за тем, как поменялась форма данной газопылевой структуры. На новых фотографиях планетологи неожиданно обнаружили еще одну подобную структуру, которая была расположена в другой части звездной системы и удалена от Фомальгаута на 135, а не 120 астрономических единиц (средних дистанций между Землей и Солнцем).

Ученые дополнительно подтвердили существование этого облака пыли при помощи телескопа "Джеймс Уэбб", а также изучили его свойства и структуру. Проведенный ими анализ указывает на то, что оба облака пыли были порождены протопланетными телами диаметром примерно в 30 км, число которых в системе Фомальгаута составляет около 300 миллионов. Дальнейшие наблюдения, как надеются ученые, помогут уточнить то, как часто происходят подобные столкновения, какую роль они могут играть в процессе образования планет.