Комета 3I/ATLAS окажется на минимальном расстоянии от Земли 19 декабря утром

С 16 по 22 декабря расстояние между небесным телом и Землей будет практически неизменным в пределах 500 тыс. км, уточнили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Межзвездный объект 3I/ATLAS пройдет на минимальном расстоянии от Земли 19 декабря рано утром. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Читайте также

Корабль, комета, инопланетное оружие: что за объект 3I/ATLAS

"Объект 3I/ATLAS находится сейчас всего в трех сутках пути от точки минимального сближения с Землей, что позволяет с большой точностью определить время этого сближения. По расчетам, на минимальном расстоянии от планеты небесное тело пройдет 19 декабря около 7 утра по московскому времени", - говорится в сообщении.

Ученые уточнили, что на протяжении недели, с 16 по 22 декабря, расстояние между небесным телом и планетой будет практически неизменным в пределах 500 тыс. км. После объект начнет быстро удаляться от Земли.

По данным лаборатории, сейчас 3I/ATLAS занимает третье место по яркости в списке находящихся на небе комет, однако увидеть его без профессионального телескопа не получится. При этом его расположение можно определить как с помощью онлайн-приложений с картами звездного неба, так и по крупным звездам рядом - Арктуру, Сириусу, Проциону. "Ближайшей звездой к расположению 3I/ATLAS на небе все эти дни будет являться Регул - "сердце Льва" - самая яркая звезда соответствующего созвездия. Место расположения объекта восходит над горизонтом примерно в 22-23 часа по местному времени, но более-менее приемлемые условия для наблюдения возникают лишь около 1-2 часов ночи и сохраняются до восхода Солнца", - отметили в лаборатории.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года. По мнению ученых, комета не представляет угрозы для Земли.