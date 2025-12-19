Алтабаева: археолог в Крыму спас от "черных копателей" уникальные артефакты

Благодаря Александру Бутягину сотни археологических предметов попали в музей и сохранились для изучения, отметила зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Работа археолога Александра Бутягина в Крыму позволила спасти сотни уникальных артефактов от так называемых "черных копателей", деятельность которых в украинский период была беспрецедентно масштабной. Об этом сообщила ТАСС историк, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

"Александр Михайлович - очень крупный ученый, который ведет раскопки в Крыму, прежде всего - на территории Керченского полуострова, с 1990-х годов, когда Крым и Севастополь были в составе Украины. Его трудами проведена огромная научная работа, открыто множество уникальных артефактов, которые фактически спасены от "черных копателей". К сожалению, в украинский период они действовали в Крыму повсеместно, а некоторые даже вели поиски "на заказ", в том числе для высокопоставленных лиц Украины", - рассказала Алтабаева.

Она отметила, что сотни археологических предметов благодаря работе ученых под руководством Бутягина попали не в частные коллекции, а в музей и сохранились для науки.

"Его арест - это просто преступление. Причем не только против конкретного ученого, против Российской Федерации, против здравого смысла, но более того - это преступление против всей мировой науки, археологии. Мы, конечно, осуждаем этот, по сути, варварский акт. И очень надеюсь, что все те действия, которые Россия предпринимает для вызволения этого замечательного человека, увенчаются успехом", - добавила Алтабаева.

Задержание ученого

Сотрудника Эрмитажа, российского археолога Александра Бутягина задержали польские спецслужбы на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

В Эрмитаже Бутягин занимает должность заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и возглавляет Мирмекийскую экспедицию Эрмитажа в Керчи.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла именно о Бутягине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте". В официальном комментарии Эрмитажа подчеркивалось, что Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований - как юридические, так и этические.