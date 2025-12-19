В Челябинске запатентовали импортозамещающий симулятор для спецтехники и дронов

Модуль создали на движке Unity с Python-скриптами обработки видеоданных и управления

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Исследователи из Лаборатории технического зрения Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с региональной молодежной лабораторией электромеханических, электронных и электрохимических систем разработали и запатентовали импортозамещающий модуль для симуляции автономного транспорта. В отличие от зарубежных систем разработка позволяет свободно моделировать любые условия, что критически важно, сообщил ТАСС автор проекта, руководитель лаборатории технического зрения Владимир Сурин.

"Изобретение носит импотозамещающий характер и призвано заменить зарубежные аналоги. В отличие от зарубежных "закрытых систем" предложенный учеными ЮУрГУ модуль позволяет разработчикам свободно прописывать любые условия и параметры. А это критически важно, к примеру, для тестирования электромашин, спецтехники и адаптации алгоритмов под российские реалии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, модуль создан на движке Unity с Python-скриптами обработки видеоданных и управления. Он предназначен, в первую очередь, для электрических машин. Предполагается, что разработка будет обкатываться на электрических машинах с беспилотным управлением. В ближайшей перспективе архитектура модуля позволяет адаптировать его для симуляции беспилотных летательных аппаратов (дронов) и наземных роботов.

"Система построена таким образом, что в реальном времени отрабатывает сложные технические задачи, к примеру, такие как распознавание дорожного покрытия в сложных погодных условиях. В виртуальной модели все моделируется внутри системы и не зависит от реальной погоды и необходимости перестраивать полигон", - сказал ученый.

Он отметил, что в планах разработчиков значится внедрение больших языковых моделей (LLM), в том числе, и для генерации непредсказуемых событий и сценариев на виртуальной дороге, а также создание мультиагентных симуляций, где множество автономных объектов взаимодействуют друг с другом.