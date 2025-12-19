В РФ создали линию клеток для замещения зарубежного препарата для диабетиков

Их ключевым преимуществом стала высокая генетическая стабильность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты ФИЦ Биотехнологии РАН и уральской компании "Завод медсинтез" создали клеточную линию, которая позволит производить отечественный аналог дулаглутида - зарубежного препарата для пациентов с сахарным диабетом II типа. Об этом сообщила пресс-служба научного центра.

Читайте также

Сахарный диабет: причины заболевания и методы лечения

Клеточная линия-продуцент была создана российскими учеными по запросу индустриального партнера. На производствах дулаглутид получают из клеток яичников китайского хомячка. При создании аналога продуцента специалисты лаборатории биоинженерии клеток млекопитающих ФИЦ Биотехнологии РАН разработали подход, позволяющий ускорить процесс и увеличить выход целевого белка.

"В работе применена схема последовательной селекции клеток: ген дулаглутида вводят в клетки два раза с двумя различными селекционными маркерами - дигидрофолатредуктазой и глутаминсинтетазой, что сразу дает прирост продуктивности на 30% по сравнению с одним маркером и позволяет устранить из популяции все малопродуктивные клетки. Отобранный клон клеток вырабатывает целевой белок в количествах, позволяющих получать не менее 300 доз дулаглутида с одного литра среды, что позволяет организовать экономически обоснованное производство препарата", - пояснили в научном центре.

Ключевым преимуществом новой линии клеток стала высокая генетическая стабильность.

"Созданный высокопродуктивный продуцент может стать технологической основой для поэтапной разработки отечественного аналога препарата. <…> [Клеточная линия] уже внедрена на заводе. В настоящее время завершены доклинические исследования препарата и готовится проведение клинических исследований", - говорится в сообщении.

Результаты работы опубликованы в журнале Pharmaceuticals.