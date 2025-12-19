Выбросы с межзвездной кометы 3I/ATLAS помогли уточнить скорость ее вращения

3I/ATLAS совершает один оборот вокруг своей оси за 15,4 часа

Комета 3I/ATLAS © NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Observatorio Astronómico de Shanghái), J. DePasquale (STScI) vía AP

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Испанские астрономы, недавно открывшие следы "качаний" в выбросах кометы 3I/ATLAS, использовали данные наблюдений за этими колебаниями для уточнения скорости вращения ядра этого объекта. Оно совершает оборот вокруг своей оси за 15,4 часа, что несколько ниже предыдущих оценок, говорится в исследовании, принятом к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Изучение выбросов кометы 3I/ATLAS дает нам уникальную возможность раскрыть физические процессы, управляющие поведением уникального межпланетного объекта, чьи недра содержат в себе первичную материю другой звездной системы. Проведенные нами замеры колебаний ее выбросов показали, что ядро кометы совершает один оборот за 15,4 часа, если все выбросы газов происходят из одного источника", - пишут планетологи.

К такому выводу пришла группа испанских астрономов под руководством научного сотрудника Астрофизического института Канарских островов (Испания) Микеля Серра-Рикарта при анализе снимков кометы 3I/ATLAS , которые были получены в июле-сентябре этого года телескопом TTT в испанской обсерватории Тейде. Несколько дней назад планетологи обнаружили на этих снимках свидетельства того, что выбросы с поверхности межзвездной кометы периодически "качаются".

Это побудило исследователей детально изучить эти выбросы и попытаться определить их источник. Для этого ученые применили специальные фильтры к снимкам с телескопа TTT, которые позволили им удалить фоновые объекты и свечение газопылевого "хвоста" кометы, и проанализировали то, как менялись положение и размеры выбросов с течением времени. Эти расчеты указали на существование одного "точечного" выброса длиной в 14-16 тыс. км, закрученного в спираль под действием вращения ядра кометы.

Опираясь на эти оценки, исследователи вычислили скорость вращения 3I/ATLAS и определили, что она совершает один оборот вокруг своей оси за 15,4 часа. Это несколько ниже предыдущих оценок - 16,1 и 16,7 часа - что может быть связано как с погрешностями при проведении замеров, так и может быть следствием того, что ядро межзвездной кометы "раскрутилось" под действием периодических выбросов газа. Последующие наблюдения покажут, какая из теорий ближе к истине, подытожили ученые

Третий гость из межзвездной среды

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Данная комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.