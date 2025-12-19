В СО РАН попросили ускорить создание спорткомплекса и ж/д платформы

Это нужно для привлечения молодежи, сообщил Валентин Пармон

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Строительство железнодорожной платформы "Университетская" и спортивного комплекса для детей необходимо ускорить в новосибирском Академгородке для привлечения молодых ученых. Об этом сообщил ТАСС глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.

Журналист из Новосибирска во время прямой линии президента РФ, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал о завершении мегасайенс-установки "СКИФ" под Новосибирском и спросил Владимира Путина о том, что позволит привлекать молодых ученых к работе на ней.

"Как раз для привлечения молодежи у нас необходимо здесь, в Академгородке, сделать спортивный комплекс. <...> В области очень трудно финансировать. Это должен быть проект областного федерального значения. <...> Вопрос, который тоже в основном согласован, но не проходит дальше - это создание платформы "Университетская" рядом с НГУ", - сказал собеседник агентства.

Глава СО РАН отметил, что строительство нового спорткомплекса для детей потребует финансирования в несколько миллиардов рублей, что значительно меньше, чем стоимость создания синхротрона СКИФ. По его словам, новый спорткомплекс очень важен для семей молодых ученых, поскольку в новосибирском Академгородке пока нет специальной спортивной инфраструктуры именно для детей. "Я знаю про молодую семью, которая переехала в Омск для того, чтобы дочь могла заниматься в спортивной гимнастике", - добавил Пармон.

В свою очередь железнодорожная платформа "Университетская" позволит улучшить транспортную доступность Академгородка, который находится в 30 км от Новосибирска. "Это позволит разгрузить [ведущее в научный центр] Бердское шоссе, по оценкам транспортников, сократит пробки на 30-40%. И даст возможность сократить время на дорогу студентам, и, самое важное, позволит удобнее добираться к медицинскому персоналу, который работает в нашей Центральной клинической больнице, которая около университета", - пояснил глава СО РАН.

Новосибирский Академгородок играет ключевую роль в научной жизни России как один из крупнейших исследовательских центров за Уралом. Сегодня здесь функционирует более 30 научных институтов. В совокупности эти организации объединяют свыше 10 тысяч научных сотрудников и специалистов, ведущих исследования в области физики, математики, биологии, химии и информационных технологий.