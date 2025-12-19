ДВО РАН: более 20 лабораторий создано для исследований на РИФ во Владивостоке

Синхротрон поможет проводить более точные исследования, связанные с изучением биологических объектов, изучением новых материалов, сообщил Юрий Кульчин

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Ученые ждут создания установки-синхротрона "Русский источник фотонов" (РИФ) во Владивостоке для проведения исследований, связанных с изучением биологических объектов и новых материалов. Создано 28 молодежных лабораторий, сообщил ТАСС председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Юрий Кульчин.

Журналист из Новосибирска во время прямой линии с президентом упомянул строительство Сибирского кольцевого источника фотонов. Путин отметил, что такое же оборудование создается во Владивостоке.

"Мы, ученые, конечно, ждем появления синхротрона. Он поможет нам проводить более точные исследования, связанные с изучением биологических объектов, изучением новых материалов. В институтах, находящихся под научно-методическим руководством ДВО РАН, создано 28 молодежных лабораторий, ориентированных на исследования, которые будут идти на синхротроне РИФ", - сказал он.

Чтобы ускорить процесс создания синхротрона РИФ, ученые провели ряд совещаний, определились с обликом установки, какие рабочие станции нужны. Для обслуживания установки потребуется до 250 специалистов.

"Мы пытаемся решить эту проблему с использованием сетевого метода подготовки кадров, используя потенциал Московского инженерно-физического института, Дальневосточного федерального университета, МГТУ им. Н. Э. Баумана, и, конечно, Курчатовского института. Мы надеемся, что к моменту, когда синхротрон начнет действовать, у нас появятся кадры", - отметил Кульчин.

В правительстве Приморского края добавили, что РИФ - это уникальный научный комплекс, синхротронный источник поколения 4+, предназначенный для передовых исследований в физике, химии, биологии и материаловедении, с целью создания новых материалов, лекарств и катализаторов.