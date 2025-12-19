В ДВФУ подтвердили, что строительство синхротрона РИФ завершится к 2030 году

Строительство ведется в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Строительство научного центра "Русский источник фотонов" планируется завершить к 2030 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДВФУ.

Журналист из Новосибирска во время прямой линии с президентом упомянул строительство Сибирского кольцевого источника фотонов. Путин отметил, что такое же оборудование создается во Владивостоке.

"Строительство ведется в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры и завершится к 2030 году", - рассказали там.

В пресс-службе отметили, что ДВФУ играет системообразующую роль в создании кадрового потенциала для работы с установкой РИФ. "Университет уже сегодня готовит специалистов, способных решать реальные производственные задачи в области биологии, химии и наук о жизни", - указали там.

"Русский источник фотонов" (РИФ) - это строящаяся на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) уникальная научная установка класса "мегасайенс", которая станет восточным форпостом притяжения специалистов в области материаловедения, биотехнологий, медицины и Мирового океана. Строительство синхротрона РИФ ведется в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019 - 2027 годы, в которой НИЦ "Курчатовский институт" является головной научной организацией.

СКИФ - это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ, запуск которого намечен на конец 2025 года, позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.