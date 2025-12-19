Астроном Язев: комета 3I/ATLAS движется к Юпитеру, как и сказал Путин

Российский лидер на "Итогах года" в шутку назвал межзвездную комету секретным оружием РФ после вопроса СМИ о том, не является ли она космическим кораблем или в целом объектом искусственного происхождения

Комета 3I/ATLAS © NSF/ AURA/ Shadow the Scientis via Wikimedia Commons/ CC BY 4.0

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Межзвездная комета 3I/ATLAS в этот момент направляется к Юпитеру и окажется возле него весной, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о перспективе "послать ее к Юпитеру".

Ранее российский лидер на "Итогах года" в шутку назвал межзвездную комету 3I/ATLAS российским секретным оружием после вопроса СМИ о том, не является ли она космическим кораблем или в целом объектом искусственного происхождения. Он также подчеркнул, что объект не несет никакой угрозы Земле, так как находится слишком далеко. "Пошлем его к Юпитеру", добавил Путин.

"Сейчас комета действительно идет в сторону Юпитера и весной пролетит вблизи этой самой большой планеты Солнечной системы. Слова президента говорят о том, что он хорошо осведомлен в этом вопросе", - сказал Язев в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Комета 19 декабря находится на минимальном расстоянии в 269 млн км от Земли, но увидеть ее можно только в мощные телескопы. 3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.