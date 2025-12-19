Астрономическая зима в России начнется со звездопада

Наблюдать метеоритный поток Урсиды можно будет на всей территории России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пик метеорного потока Урсиды станет первым звездопадом астрономической зимы, которая придет в Россию 21 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря, приходится пик действия метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час", - сообщили ТАСС в планетарии, отметив, что зимнее солнцестояние традиционно выступает началом астрономической зимы в России и других странах Северного полушария Земли.

Радиант, которым называют область вылета метеоров-вспышек на небосводе, будет находиться в созвездии Малой Медведицы. Искать его нужно над северным горизонтом.

"Наблюдать звездопад при ясной погоде можно всю ночь на всей территории России", - пояснили ученые.

Родоначальницей потока стала периодическая комета 8Р/ Туттля (8P/Tuttle). В отличие от прошедшего недавно звездопада Геминиды, доступного для наблюдений в обоих полушариях Земли, Урсиды будут видны только в Северном.