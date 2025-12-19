Жители Полярных Зорь увидят самый короткий в РФ световой день

Он продлится 18 минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Продолжительность светового дня в России и других странах Северного полушария Земли 21 декабря будет минимальной в году. В Полярных Зорях Мурманской области светлая часть суток станет самой короткой среди российских городов - всего 18 минут, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

В воскресенье наблюдается зимнее солнцестояние, во время которого продолжительность ночи в Северном полушарии Земли будет максимальной. В Москве она составит 17 часов, продолжительность светового дня сократится до 7 часов. С 22 декабря светлая часть суток начнет понемногу расти.

"Световой день в Полярных Зорях 21 декабря будет самым коротким в России. Его продолжительность составит 18 минут. Наибольшая продолжительность дня во время зимнего солнцестояния будет в самом южном городе России - дагестанском Дербенте. Она составит 9 часов 7 минут", - отметил ученый в разговоре с ТАСС.

Он напомнил, что на широте Северного полярного круга в воскресенье над горизонтом покажется "лишь краешек солнца" на несколько минут.

"Если горизонт в этом месте неровный (горы и холмы), то Солнце здесь увидеть не удастся совсем", - пояснил Язев.