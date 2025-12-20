Ученый Пасенко: смена полюсов Земли займет тысячи лет

Кандидат геолого-минералогических наук отметил, что в период этих изменений защита планеты от космического излучения будет ослаблена

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Смена магнитных полюсов Земли, если она начнется, займет несколько тысяч лет, однако полное восстановление напряженности магнитного поля после инверсии может растянуться до 40 тыс. лет. В этот период защита планеты от космического излучения будет ослаблена, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, кандидат геолого-минералогических наук Александр Пасенко.

"Непосредственно сам процесс переполюсовки занимает более короткие временные интервалы - это первые тысячи лет. А вот от момента падения напряженности магнитного поля до момента ее полного восстановления - как раз этот период самый длительный. Его оценки варьируют от 25 до 40 тыс. лет", - пояснил ученый.

По словам ученого, одним из признаков надвигающейся смены полюсов может служить расширение Южно-Атлантической аномалии - области ослабленного геомагнитного поля над Южной Атлантикой, которая с 2014 года значительно увеличилась. Пролетая над ней, спутники и станции оказываются под ударом космического излучения, способного существенно повредить чувствительную аппаратуру. Инженерам приходится либо корректировать параметры работы систем, либо временно отключать оборудование до выхода из опасной зоны.

Вместе с тем Пасенко подчеркнул, что для людей на поверхности Земли инверсия не несет катастрофических последствий. Палеомагнитные данные свидетельствуют, что человечество и биосфера уже переживали подобные события, отметил ученый. Показательным примером служит геомагнитное событие "Лашамп", произошедшее примерно 41 тыс. лет назад, когда напряженность поля упала до 10% от нынешнего уровня. "Homo sapiens, обитавший в то время, успешно пережил это событие, равно как и вся остальная биосфера планеты", - сказал он.

При этом ученый отметил, что напряженность поля действительно снижается, но темпы этого процесса не критичны. По словам Пасенко, в ближайшие годы резких изменений ждать не стоит. "Даже через год-два мы точно не проснемся с перевернутыми полюсами", - заключил Пасенко.

Инверсия (смена) магнитных полюсов - это процесс, при котором северный и южный магнитные полюса Земли меняются местами. За последние 20 млн лет такие события происходили в среднем каждые 200-300 тыс. лет. Последняя инверсия произошла около 780 тыс. лет назад. Во время переполюсовки напряженность магнитного поля падает, и Земля становится менее защищенной от солнечного ветра и космического излучения.