Разработан передовой оптический чип для генеративного ИИ

Чип LightGen может выполнять семантическую генерацию изображений высокого разрешения, создавать 3D-модели и видео высокой четкости
03:30

ШАНХАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Исследователи из Шанхайского университета Цзяотун создали оптический чип LightGen, с помощью которого можно оперировать крупномасштабными моделями генеративного искусственного интеллекта. Ученые считают, что новая разработка открывает перспективы для решения объемных вычислительных задач.

"LightGen открывает новый путь для развития генеративного ИИ с большей скоростью и эффективностью, он указывает новое направление для исследований в области высокоскоростных и энергоэффективных генеративных интеллектуальных вычислений", - приводит газета China Daily слова ведущего исследователя Чэнь Итуна.

Разработчики заявили, что это первый полностью оптический чип для поддержки крупномасштабных семантических и визуальных генеративных моделей ИИ. Оптические вычисления подразумевают обработку информации с использованием света, а не электронов внутри транзисторов.

В ходе экспериментов ученые убедились, что чип LightGen может выполнять семантическую генерацию изображений высокого разрешения, создавать 3D-модели и видео высокой четкости.

Разработка команды Шанхайского университета Цзяотун достигла сопоставимого качества генерации с ведущими электронными нейронными сетями, такими как Stable Diffusion и NeRF, пишет издание. 

