В Москве в первый день астрономической зимы солнце зайдет уже в 15:58

Продолжительность дня составит 7 часов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Москва в первый день астрономической зимы в России начнет погружаться в темноту уже в 15:58 мск. Грядущая ночь станет самой длинной в 2025 году и продлится 17 часов, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Астрономическая зима наступит в Северном полушарии Земли в 18:03 мск 21 декабря, когда произойдет зимнее солнцестояние. В этот момент светило достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира. В Южном полушарии Земли в этот день наступает астрономическое лето.

"В Северном полушарии Земли наблюдаются самый короткий световой день и самая длинная ночь. 21 декабря солнце в Москве взойдет в 8:58 мск и зайдет в 15:58 мск. Продолжительность дня составит 7 часов", - сообщила Кошман ТАСС, напомнив, что в день летнего солнцестояния, 21 июня, световой день в Москве длится максимальные в году 17 часов 33 минуты.

В это воскресенье россияне могут наблюдать самое низкое полуденное положение солнца над горизонтом. Оно держит эту высоту в течение нескольких дней до и после момента солнцестояния. Такое застывшее положение и дало название явлению. Светило 21 декабря будет находиться в созвездии Стрельца.

Световой день длиной 18 минут

Город-спутник Кольской АЭС Полярные Зори (Мурманская область) станет местом, где световой день в воскресенье будет самым коротким в России - всего 18 минут. В Салехарде его длина будет уже 2 часа 11 минут, в Санкт-Петербурге - 5 часов 53 минуты. В Москве - 7 часов, в Воронеже - 7 часов 47 минут.

За Полярным кругом в декабре наступает полярная ночь, во время которой солнце не поднимается над горизонтом. В районе Южного полюса Земли наблюдается полярный день, который длится круглые сутки.