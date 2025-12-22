ИИ ускорил выявление незаконной заготовки древесины на космоснимках на 60%

При этом, как отметили в Рослесхозе, в ходе эксперимента с использованием искусственного интеллекта обнаружили и недостатки такого подхода

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект займется выявлением незаконной заготовки древесины с помощью космических снимков. Эксперимент в нескольких регионах показал увеличение скорости выявления более чем на 60%, сообщила ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова.

"Современные технологии с применением искусственного интеллекта позволяют автоматизировать процесс дешифрирования космических снимков. Нейросети хорошо показали себя при экспериментальном внедрении в Амурской, Архангельской, Иркутская областях, Забайкалье и Бурятии, который провели Рослесинфорг (подведомственное учреждение Рослесхоза) и Роскосмос. Применение такого метода во время проведения эксперимента позволило на 63% повысить оперативность выявления рубок, имеющих признаки незаконных", - сказала Винокурова.

По ее словам, при эксперименте выявлены и недостатки - невозможность верифицировать незаконные рубки на малой площади и погрешность определения площадей с признаками нарушений до 20%. В ближайшие годы планируется внедрение технологии нейросети с использованием космических снимков для борьбы с незаконными рубками.

"Когда снимки обрабатываются только специалистом - это требует много времени. Внедрение искусственного интеллекта позволит ускорить процесс обработки снимков, и мы надеемся, что это позволит повысить оперативность выявления признаков незаконных рубок", - считает Винокурова.

Ранее на заседании научно-технического совета Рослесхоза были рассмотрены и в целом одобрены различные технологические подходы, основывающиеся преимущественно на российских информационных продуктах, по дистанционному определению некоторых характеристик лесных участков. Так, компьютерное зрение и машинное обучение может использоваться в лесоустройстве и других лесоучетных работах, в том числе в выявлении на космоснимках с помощью нейросетевого анализа изменений в лесах, включая участки с признаками незаконных рубок.