Япония запустила очередной спутник "Митибики", нужный для "японской GPS"

Японское агентство аэрокосмических исследований продолжает работу над системой глобального позиционирования Quasi-Zenith Satellite System

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) осуществило запуск очередного спутника "Митибики" (яп. "указывающий путь"), обеспечивающего работу системы глобального позиционирования Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), которую называют японской GPS. Трансляция запуска велась с космодрома Танэгасима, расположенного на юго-западе страны.

Запуск ракеты-носителя H3 прошел без каких-либо инцидентов. Изначально запуск очередного спутника серии "Митибики" планировалось осуществить в начале декабря, но его пришлось отложить из-за обнаружения неисправности в бортовом оборудовании ракеты. Затем, 17 декабря, пуск был отменен в самый последний момент из-за неисправности в наземном оборудовании.

Запуск следующего и последнего спутника "Митибики" должен пройти в феврале 2026 года. Это доведет число находящихся на орбите спутников до семи, что позволит Японии стабильно эксплуатировать собственную систему позиционирования, не полагаясь на иностранные спутники.

Система QZSS предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств, а также для передачи экстренных оповещений о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом.

По данным японских СМИ, точность системы QZSS для гражданских пользователей позволяет добиться погрешности в определении местоположения объектов на поверхности Земли в несколько сантиметров, в то время как американская GPS - несколько метров.