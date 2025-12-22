В России впервые доказали существование на Соловках тихоокеанских ос

Это удалось определить с помощью генетических исследований

АРХАНГЕЛЬСК, 22 декабря. /ТАСС/. Ученые доказали, что на Соловецком архипелаге обитают тихоокеанские осы (Dolichovespula pacifica). Как рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории приарктических лесных экосистем Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Григорий Потапов, это определили при помощи генетических исследований.

"Недавняя находка экземпляров ос вида Dolichovespula pacifica была сделана на Большом Соловецком острове и подтверждена генетически, - сказал Потапов. - Фактически никто не изучал ее ареал на Севере Евразии, поэтому и распространение этого вида здесь практически неизвестно. Этот вид более-менее известен в Скандинавии и на Дальнем Востоке, в Японии. При этом тихоокеанская оса очень схожа с норвежской осой, поэтому ее просто упускали из виду. По сути это криптические виды - виды-двойники, которые внешне очень сходы, но сильно различаются генетически, являясь отдельными таксонами".

Это вторая подтвержденная находка тихоокеанской осы в Архангельской области. Первая была сделана около десяти лет назад на материковой части региона.

Тихоокеанские осы размером от 14 до 22 мм, окраска классическая для ос предостерегающая, из желтых и черных полос. Эти насекомые имеют характерные длинные "щеки" - анатомическая область по бокам головы, где расположены жвалы (мощные челюсти) для пережевывания пищи, а также другие части ротового аппарата. Взрослые особи питаются нектаром и соком растений. Личинок кормят насекомыми. Гнездование и экология этого вида на Европейском Севере изучено слабо, т. к. было мало находок. На Дальнем Востоке этот вид строит гнезда в укрытиях, что типично для ос.

На территории России широко распространены около 150 видов ос (семейство Vespidae). В Архангельской области эти насекомые представлены гораздо скромнее и насчитывают около шести видов. Ранее считалось, что род так называемых длиннощеких ос (Dolichovespula) в Архангельской области и на Соловецком архипелаге в основном представлен осой норвежской (Dolichovespula norwegica). Род длиннощеких ос является сестринским роду настоящих ос (Vespula), что означает, что у них был общий предок, однако в ходе эволюции его потомки разделились.

Осы, как и шмели, принципиально важны для опыления растений на севере, где наблюдается довольно низкое разнообразие насекомых-опылителей. Если медоносные пчелы и осы летают при температуре плюс 10-12 градусов, то шмели способны активно летать и заниматься опылением уже при температуре около плюс 7 градусов.