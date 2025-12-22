В РФ создали крупнейший в мире набор фотографий для обучения "умных касс"

Разработка поможет значимым образом улучшить точность распознавания упакованных фруктов и овощей в реальных супермаркетах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские ученые представили самый большой в мире открытый набор из сотен тысяч фотографий, предназначенный для обучения систем компьютерного зрения в розничной торговле. Разработка поможет значимым образом улучшить точность распознавания упакованных фруктов и овощей в реальных супермаркетах, сообщила пресс-служба "Яндекса".

"При разработке этого датасета команда собрала изображения 34 видов и 65 сортов фруктов и овощей. Это привычные для покупателей товары с овощных и фруктовых прилавков, снятые с разных точек обзора в реальных магазинах. Было собрано свыше 100 тыс. снимков более 370 тыс. отдельных объектов в магазинах разных городов, что делает этот набор крупнейшим в мире", - говорится в сообщении.

Данный обучающий набор фотографий был подготовлен специалистами "Яндекса" и их коллегами из Центра искусственного интеллекта Сколтеха и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Его описание и возможные примеры использования были опубликованы в престижном научном журнале Scientific Data, а сам набор фотографий был опубликован в открытом доступе, что позволяет исследователям и разработчикам сразу использовать их в своих проектах.

По словам разработчиков, подготовленный ими набор фотографий поможет исследователям решать ключевые задачи компьютерного зрения в розничной торговле: различать виды и сорта продуктов, выделять каждый объект отдельно, даже когда они пересекаются или частично закрыты, а также автоматически подсчитывать количество единиц товара. Это позволит российским и зарубежным торговым сетям сократить убытки, связанные с неправильной идентификацией весового товара и учетом его запасов на складах магазинов, подытожили исследователи.